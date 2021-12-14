На Самотлорском месторождении в Югре загорелся нефтяной фонтан

В ХМАО на Самотлорском месторождении вечером 13 декабря произошел пожар. На кустовой площадке загорелся нефтяной фонтан, пишет телеграм-канал «Сейчас. Нижневартовск».

По данным окружного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:42. На площадке произошла разгерметизация внутрипромыслового газопровода. Пострадавших нет.

«Ближайшие объекты находятся на удаленном расстоянии, поэтому какой-либо угрозы для них тоже нет. Участок данного газопровода перекрыт, газ пущен по другой ветке. В настоящее время идёт выгорание остатков газа. Процесс контролируют две единицы спецтехники», — сообщили подробности в ведомстве.

Там добавили, что в 8:00 сегодня, 14 декабря, на площадке наблюдалось остаточное горение. Причины пожара установит комиссия.