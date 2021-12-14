16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4107   EUR  82,8660  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

​Назван топ самых востребованных специальностей в Югре

В Югре проще всего найти работу продавцам и водителям

​Назван топ самых востребованных специальностей в Югре
Фото: pixabay.com

Самими востребованными специальностями в Югре по итогам 2021 года стали продавцы, водители и менеджеры по продажам. К таким выводам пришли эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг составлен на основе вакансий, размещенных на сайте.

«По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в ХМАО вошли продавец в магазине (2,7 тысячи уникальных вакансий), водитель и менеджер по продажам. Интересно, что в топ-15 вошли также разнорабочий, сварщик, курьер, бухгалтер, инженер ПТО. Всего в регионе за неполный 2021 год было открыто более 60 тысяч вакансий», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

В России в топ-5 профессий-лидеров по количеству уникальных вакансий вошли водитель, менеджер по продажам, продавец в магазине, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:15, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 4279
  2. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 2510
  3. Один из нижневартовских адвокатов погиб, врезавшись на снегоходе в сугроб 1460
  4. Мать сургутянки, погибшей в GALLERY CLUB, не согласна с приговором директору клуба 1096
  5. ​Сургутянка Арина Седова получила диплом на престижной научной конференции 1083
  6. Массовая авария парализовала движение у моста через Обь в Сургутском районе // ВИДЕО 1045
  7. Такси протаранило автобус Сургутнефтегаза, погиб человек 1001
  8. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 920
  9. Из Сургута в Екатеринбург уехала первая «Ласточка» 912
  10. Сургутянка угодила под колеса иномарки на улице Островского 834
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9061
  2. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 5154
  3. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 4511
  4. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 4279
  5. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3040
  6. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 2976
  7. В сургутских чатах распространяют сообщения о готовящемся теракте в школе 2925
  8. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 2914
  9. Житель Нижневартовска поджег чужой автомобиль из-за стычки на дороге 2914
  10. Мэрия Нижневартовска выплатила ребенку 100 тысяч рублей за травмы на строительной площадке 2544
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 9192
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9061
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8469
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8173
  5. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 7382
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7052
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6998
  8. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 6900
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6683
  10. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 6459

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика