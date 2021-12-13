Акцию «Обнуляем пени» запустила энергосбытовая компания Тюменской области

Должники за электричество могут избавиться от пеней: компания «Газпром энергосбыт Тюмень», поставщик электроэнергии на территории ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области, объявила предновогоднюю акцию. Для того, чтобы не платить пени, требуется оплатить основной долг за энергопотребление, говорят представители энергосбыта. Условия акции не распространяются на тех потребителей, в отношении которых энергетики направили судебные иски.

Если все должники решат распрощаться с долгами, компании придется списать более 67 миллионов рублей: такова сумма пени, начисленной всем неплательщикам, причем речь идет только о физлицах. Погасить задолженность нужно до 31 декабря. «Предоставлять квитанции об оплате не нужно, — подчеркивают в пресс-службе компании, — все платежные операции автоматически отразятся в программном комплексе».

К слову, о добросовестных плательщиках энергосбыт тоже не забыл: если в этом году сделать авансовый платеж за декабрь — оплатить электроэнергию до 25 декабря на ту же сумму, что и в ноябре — можно получить подарок в розыгрыше, который инициирован компанией; итоги этого конкурса обещают подвести после каникул — 14 января.