Югорского учителя проверят после конфликта со школьником

В школе в поселке Горноправдинск Югры произошел конфликт между учителем истории и школьником. Видео снял один из учеников и выложил в сеть.

На кадрах видны препирательства педагога и ученика. Учитель потребовал, чтобы школьник пересел за другую парту, однако тот отказался это делать. Тогда педагог попытался выгнать подростка из класса, а затем высказался в его адрес: «Что ты за человек, я не понимаю! Кому ты нужен? Знаешь, как дедушка говорил: „Не трогай дерьмо, не будет вонять“», — сказал учитель, после чего вернулся за рабочий стол.

При обсуждении видеоролика некоторые коммментаторы вступились за педагога. Они заявили, что школьник намеренно спровоцировал учителя.

В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, что по факту конфликта проводится проверка. В ней примут участие представители комитета по образованию, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и родители.