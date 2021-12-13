Югорского учителя проверят после конфликта со школьником

В школе в поселке Горноправдинск Югры произошел конфликт между учителем истории и школьником. Видео снял один из учеников и выложил в сеть.
На кадрах видны препирательства педагога и ученика. Учитель потребовал, чтобы школьник пересел за другую парту, однако тот отказался это делать. Тогда педагог попытался выгнать подростка из класса, а затем высказался в его адрес: «Что ты за человек, я не понимаю! Кому ты нужен? Знаешь, как дедушка говорил: „Не трогай дерьмо, не будет вонять“», — сказал учитель, после чего вернулся за рабочий стол.
При обсуждении видеоролика некоторые коммментаторы вступились за педагога. Они заявили, что школьник намеренно спровоцировал учителя.
В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, что по факту конфликта проводится проверка. В ней примут участие представители комитета по образованию, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и родители.
Учителя самые бесправные люди! Каждый может их обидеть и написать жалобу. А государству - похрену! И руководству школы тоже!
Надо писать на учеников, не скрывать то что они творят и как выражаются , и много чего делают. Не замалчивать а в органы опеки сообщать.
Пусть родителей тоже подтягивают!