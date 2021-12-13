В ХМАО за выходные зафиксировано 10 ДТП

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Октябрьском районе. Так, по данным Госавтоинспекции Югры, 11 декабря рано утром на трассе «Нягань – Талинка» водитель на «Volvo FM» совершил неудачный обгон «Нивы», задел автомобиль, из-за чего транспорт отечественной марки отбросило на «Фольксваген».

«В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген» погибли на месте, пассажир этого же транспорта получил травмы», – сообщили в ГАИ ХМАО.

Всего с 11 по 12 декабря на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 17 – получили травмы.