Какие соцсети наиболее популярны у жителей ХМАО?

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей у югорчан, обогнав Одноклассники. Первое место у северян занимает Instagram, второе – ВКонтакте. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем трафика на эти ресурсы удвоился. Отметим, что у югорчан самой предпочитаемой площадкой стал Instagram, в отличие от соседей по УрФО, на него приходится 34% трафика, далее следуют ВКонтакте и TikTok, занимающие 29% и 27% соответственно. Большая часть уральских абонентов все же чаще расходует свои мегабайты на сеть ВКонтакте.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видеороликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.