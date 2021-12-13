Новые заболевшие коронавирусом выявлены за сутки в 22 муниципалитетах ХМАО

За минувшие сутки в Югре выявлено 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 22 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Нижневартовске – 40, Сургуте – 34 и Нефтеюганске – 14.

«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно», - сообщили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли девять человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 1 843 пациента. Вылечились за сутки 232 человека.

Состояние 122 госпитализированных пациентов медики оценивают как тяжелое, 94 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.