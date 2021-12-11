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​Смертельное ДТП в Югре: погибли двое

В ДТП в Октябрьском районе ХМАО погибли 2 человека

​Смертельное ДТП в Югре: погибли двое
Фото: pixabay.com

В смертельном ДТП в Октябрьском районе Югры погибли два человека, сообщает окружное УМВД. Инцидент произошел сегодня на 33-м километре автодороги «Нягань — Талинка».

«По предварительным данным, водитель лесовоза, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, в результате совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген». От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового транспортного средства, еще один его пассажир с травмами доставлен в медучреждение», — говорят в пресс-службе окружной полиции.

Сейчас полиция работает на месте происшествия — устанавливает все обстоятельства трагедии.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 147, комментариев: 0
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