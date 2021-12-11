За сутки коронавирусом заразились 204 жителя Югры

Плюс 204 зараженных коронавирусом: таков итог пятницы в Югре. Как передает оперштаб, новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 муниципалитетах. Как обычно, лидируют крупные города округа, при этом пальму первенства у Сургута отобрал Нижневартовск: на него приходится 46 случаев. В Сургуте — 31 новый больной.

Вместе с новыми данными количество всех зараженных «короной» с начала пандемии в Югре достигло отметки 92 118 человек. Активных случаев заболевания на сегодня — 5 172, большинство зараженных находятся на самоизоляции. 85 123 человека выздоровели, 1 823 умерли: 12 человек ушли из жизни за минувшие сутки.