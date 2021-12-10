В Югре нет средств содержать всех выброшенных на улицу собак

Заместитель губернатора Галина Максимова провела в Пыть-Яхе совещание по вопросам реализации органами местного самоуправления автономного округа концепции обращения с безнадзорными животными. Она обратила внимание, что механизм отлова, стерилизации, вакцинации и возврата работает, однако требует больших ресурсов, ведь необходимо, в том числе и содержать животных.

«Мы не можем позволить себе работать только со следствием – самое пристальное внимание необходимо уделить тому, почему собак оставляют на улице. Нужна разъяснительная работа. Разрешение сложившейся ситуации возможно только при взаимодействии всех неравнодушных общественников, предпринимателей и органов власти», – подчеркнула заместитель губернатора.

На сегодняшний день в Югре насчитывается около 4 тысяч бездомных собак. Об этом сообщают профильные ведомства. «На мой взгляд, очень важно начать с оценки количества всех животных, обитающих сегодня в городе, включая тех, что содержатся в домохозяйствах. Сейчас мы прорабатываем механизм организации этой работы», – поделился глава Пыть-Яха Александр Морозов.

Пыть-Ях и Сургутский район станут пилотными площадками по апробации интерактивной Карты безопасности, которая была создана на базе информационной системы «Домашние животные». Напоминаем, что в регионе выделяется почти 240 миллионов рублей на реализацию концепции по обращению с животными.

Подробнее о том, как в Югре обстоят дела с безнадзорными животными – в материале siapress.ru «Не собачье дело»

