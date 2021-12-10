В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске появятся вытрезвители

В правительстве ХМАО приняли решение создать в регионе «специализированные организации, оказывающие медпомощь лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Вытрезвители появятся в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Они будут работать на базе центров соцобслуживания населения, сообщает со ссылкой на Департамент соцразвития Югры портал Ugra-news.ru.

По словам директора департамента Терезы Пономаревой, вытрезвители создаются для оказания помощи людям, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Помогать будут как попавшим в вытрезвители людям, так и их семьям.

«Это будет не только вытрезвление, но и дальнейшая работа для того, чтобы люди вновь не попадали в вытрезвители», — отметила Тереза Пономарева.

Напомним, в 2021 году вступил в силу закон, дающий регионам право создавать медицинские вытрезвители. Закон не запрещает организовывать медвытрезвители на принципах партнерства с частными организациями.