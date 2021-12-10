Открылись зимники и ледовые переправы в четырех муниципалитетах ХМАО

В Югре в пятницу, 10 декабря, заработали зимники и ледовые переправы в четырех муниципалитетах. Об этом сообщает окружной департамент дорожного хозяйства в своем аккаунте в Инстаграме.

Ледовые переправы открылись на автозимнике Белогорье — Луговской, а также через реки Ятрия и Щекурья в Березовском районе. Зимники запущены следующие: «с. Былино — п. Зайцева речка» протяженностью 14,225 км; «д. Белогорье — п. Луговской» протяженностью 10,319 км; «п. Луговской с. — Троица» протяженностью 9,698 км.

«Также введен в эксплуатацию участок «пгт. Междуреченский - п. Луговой» с км 0+000 до км 15+444 км зимней автомобильной дороги «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур» в Кондинском районе с ограничением грузоподъемности до 5 т.», - добавили в ведомстве.