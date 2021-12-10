Югре исполнился 91 год

Сегодня, 10 декабря, Ханты-Мансийский округ – Югра отмечает 91-летие. Глава региона Наталья Комарова поздравила югорчан праздником стихотворением хантыйской поэтессы Марии Володиной, а также подвела итоги минувшего года.

«В этом году введен в эксплуатацию крупнейший в регионе Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра – на первом месте в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года – чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио. День Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – это всегда рубеж, мост от прошедшего к завтрашнему, соединяющий достижения поколений югорчан и победы тех, кто принимает эстафету. Это путь развития Югры», - отметила губернатор.