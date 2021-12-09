Треть жителей ХМАО сталкивались с коррупцией на работе

Треть жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО хотя бы однажды становились участниками коррупционных историй на работе. Об этом говорится в исследовании, подготовленном онлайн-платформой Headhunter.ru.

69% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с коррупцией на работе. Выше всего эта доля среди представителей медицины и фармацевтики и работников банковской сферы.

«Остальные 31% так или иначе становились участниками коррупционных историй. Так, 13% признались, что были вовлечены в ситуации с кумовством, а 10% утверждают, что им предлагали взятку на работе: выше всего эта доля среди представителей сферы безопасности и топ-менеджмента», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Еще 5% респондентов были вовлечены в ситуацию со злоупотреблением полномочий, а 3% сами однажды были вынуждены дать взятку.

Ранее в прокуратуре ХМАО сообщили, что с начала 2021 года в округе выявлено свыше 1600 нарушений закона о противодействии коррупции. По материалам надзорных мероприятий возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн руб.