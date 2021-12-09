Сургут и Ханты-Мансийск выбились в лидеры рейтинга уральских городов по качеству жизни

Сургут и Ханты-Мансийск стали лидерами в УрФО по основным показателям качества жизни. Анализ уровня жизни в крупнейших городах УрФО провели аналитики ВЭБ.РФ. Они оценили жилищные условия, благоустройство, доходы населения и экологию. По этим показателям два югорских города заняли первые места в рейтинге.

Так, средний показатель Ханты-Мансийска составил 67,84 балла. По таким параметрам, как благоустройство и экология, город набрал самое высокое количество баллов среди крупнейших городов Урала.

Средний показатель Сургута составил 65,54 балла. Город лидирует по доходам населения – 58,04 балла. А вот по благоустройству и экологии он оказался на втором месте в УрФО.