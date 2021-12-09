Югорчане пополнили счета мошенников еще на 8 млн рублей

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Всего югорчане перевели на счета мошенников свыше 8 млн руб. Жертвами аферистов стали жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Когалыма, Радужного и Нягани, сообщили в УМВД по ХМАО.

Так, 20-летний житель Нижневартовска, страдающий из-за несчастной любви, нашел на сайте soyuzmagovrossii.com гадалку по имени Карина. Мнимая чародейка пообещала молодому человеку вернуть его девушку и внести в их отношения романтику. За магический обряд югорчанин заплатил более 4 тыс. руб., но нужного результата не получил. Тогда он обратился к еще одной ворожее, которая пообещала установить защиту и снять порчу за 10 тыс. руб. Югорчанин перевел очередную сумму, но эффекта это снова не дало. В результате общения с чародейками молодой человек потерял 14 тыс. руб.

Еще один житель Нижневартовска, 29-летний мужчина, решил отдохнуть с девушкой по вызову. Он заплатил за услугу порядка 9 тыс. руб., но жрицу любви так и не дождался.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, уточнили в полиции.