В Югре в 2021 году выявлено свыше 360 коррупционных преступлений

Свыше 1600 нарушений закона о противодействии коррупции выявили югорские прокуроры с начала 2021 года. За их совершение к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. В связи с утратой доверия уволены 6 чиновников. По административным статьям наказаны 75 лиц – с них взыскали штрафы на общую сумму свыше 5 млн руб.

По материалам надзорных мероприятий возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей. Об этом следует из отчета окружного надзорного ведомства, подготовленного к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Координируется деятельность всех правоохранительных органов, что способствовало выявлению в текущем году 361 криминального деяния коррупционной направленности, из которых 60 совершено в крупном и особо крупном размерах. Задокументировано 138 фактов взяточничества», - уточнили в прокуратуре.

Также, по данным ведомства, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму почти 2,9 млрд руб. Ущерб в размере свыше 430 млн руб. возмещен до направления уголовных дел в суд.