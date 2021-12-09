В Югре пройдет онлайн-лекция, посвященная звёздам

В Югре пройдет очередная научно-популярная лекция в онлайн-формате – на этот раз посвященная звездам. Югорчанам расскажут о том, где рождаются звезды, какие процессы помогаю им жить, как масса влияет на продолжительность их жизни, какого цвета, размера бывают звезды и как они меняются в процессе своей довольно долгой по нашим меркам жизни.

Спикером выступит кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института астрономии РАН, тьютор и лектор Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» Анастасия Топчиева. Эфир начнется в сообществе «ЮНТИ» ВКонтакте в субботу,11 декабря, в 16:00.

Напомним, что первая лекция этой серии была посвящена онкологии, современным методам ее лечения, профилактики и ранней диагностики, вторая – химическим и биологическим основам восприятия запахов и, в частности, мифах про феромоны, а третья представляла собой ответы известного популяризатора науки Алексея Водовозова на вопросы о коронавирусе и вакцинации. Их записи так же можно увидеть в сообществе «ЮНТИ».

Проект «Предпринимательский университет» проводит АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов.