В Югре количество заболевших и госпитализированных от коронавируса снижаются

В Югре за неделю на девять процентов снизилось количество инфицированных коронавирусом, на десять процентов – количество госпитализаций из-за тяжелого течения болезни. Такие данные привел заместитель директора департамента здравоохранения Максим Малхасьян на заседании оперштаба по борьбе с распространением вируса. «Продолжают работу 15 ковидных госпиталей, 1820 коек. В связи со снижением нагрузок 315 коек обратно перепрофилированы под получение плановой медицинской помощи», – приводит его слова департамент общественных и внешних связей Югры.

С момента начала массовой прививочной кампании в регион привезли более 1,2 миллиона доз вакцины. На 7 декабря первый компонент получили почти 815 тысяч югорчан – это более 80 процентов всего взрослого населения региона. Завершили курс вакцинации почти 740 тысяч человек, или 74 процента совершеннолетних югорчан, сообщила Наталья Комарова.

Таким образом Югра превысила 52 процента по показателю коллективного иммунитета, в среднем по стране эта цифра составляет 53,7 процента. «В этой связи поручаю рабочей группе по медицинскому, противоэпидемическому и социальному обеспечению совместно с рабочими группами регионального оперативного штаба, управлением Роспотребнадзора по автономному округу проанализировать динамику указанного показателя, разработать перечень мероприятий, направленный на повышение уровня коллективного иммунитета в автономном округе», – распорядилась губернатор Югры.