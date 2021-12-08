Большой боксерский турнир принимает Нижневартовск

Большой международный турнир по боксу памяти нашего великого земляка Фармана Салманова стартовал в Нижневартовске. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 16 стран мира, рассказывает департамент общественных и внешних связей региона.

«Турнир проходит в знаковом для Югры и всей России месте — городе Нижневартовске, – приветствовал участников первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. – Мы обсуждали и спорили накануне, где в Югре зародился бокс. Я бы поддержал мнение, что это произошло именно здесь, в Нижневартовске. В этом городе впервые был проведен Кубок мира имени Фармана Салманова. Тренеры воспитали здесь многих чемпионов, в том числе олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева, которым гордится Югра, Нижневартовск и весь мир. Надеюсь, это не последнее его достижение. Желаю спортсменам хороших боев, достойных соперников и побед. Добро пожаловать в Югру, добро пожаловать в Нижневартовск».

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди мужчин и в шести среди женщин. Бои будут продолжаться до 11 декабря. Россию представляют Дмитрий Захаров, Али Шарифов, Руслан Пидгирняк, Ярослав Дороничев. На мероприятии соблюдаются меры безопасности – зрители допускаются на трибуны только при наличии QR-кодов.