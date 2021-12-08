Югра развивает систему по обращению с твердыми бытовыми отходами

В Югре на обработку отправляет около 20 процентов всех твердых бытовых отходов, а поставленная президентом задача – к 2030 году увеличить этот показатель до 100 процентов. Такие данные прозвучали на форуме «NobelVision. Открытые инновации 2.0», который прошел на площадке «Сколково». Там Наталья Комарова выступила экспертом панельной дискуссии «Экономика замкнутого цикла», где обсуждались механизмы «цепочек возврата» – системы, при котором отработанные материалы возвращаются и после переработки попадают во вторичное использование.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, до 2024 года в автономном округе должны появиться пять межмуниципальных полигонов, каждый из которых строится по концессии. Первый из них должен открыться в 2022 году в Нефтеюганском районе. С 2023 года там должна заработать система по переработки органических отходов методом компостирования.

«Реализация запланированных мероприятий позволит в 2025 году достичь показателей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, установленных региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», – заявила Наталья Комарова.