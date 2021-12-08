Ирина Каск вступила в должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре назначена Ирина Каск. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. Согласно документу, Каск вступила в должность с 6 декабря. Срок полномочий предыдущего бизнес-омбудсмена Югры Николая Евлахова истек 3 декабря. Он занимал этот пост с 2016 года.

«Кандидатура Ирины Каск согласована и поддержана предпринимательским сообществом автономного округа, а также уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым», - сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Ирина Каск родилась в Нефтеюганске. Окончила Московский государственный открытый педагогический университет. С 2011 года входит в состав общероссийской общественной организации «Деловая Россия», позднее стала сопредседателем реготделения «Деловой России». С 2020 года занимала должность общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нефтеюганском районе, возглавляла городское предприятие «Альтернатива-Центр».

«Намерена посещать муниципальные образования Югры, работать на всей территории округа. Буду рада встрече с предпринимателями, работе на местах. Каждая проблема бизнеса не останется без внимания», - сообщила Ирина Каск.