Пункты обогрева готовы к работе на трассах Югры

Югорские спасатели проверили и привели в готовность пункты обогрева на трассах округа. Всего в регионе есть 48 стационарных, 1 подвижный и 8 мобильных пунктов обогрева, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

Пункты обогрева предназначены для временного размещения людей в период чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах. Мобильные пункты разворачиваются при необходимости. Их можно доставить в любую точку на трассе.

«При получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами на трассах подвижные пункты обогрева выйдут на помощь участникам дорожного движения. Подвижный пункт обогрева оборудован самым необходимым: электрогенераторами, дизельными обогревателями, тепловыми пушками, теплой одеждой, обувью, одеялами, медицинскими препаратами, применяемыми при обморожении и переохлаждении, а также термосами для горячей пищи», - сообщили в пресс-службе ведомства.