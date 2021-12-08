Делегация Югры обсудила сотрудничество с торгово-промышленной палатой Шарджи

Деловая встреча между делегацией Югры и руководством торгово-промышленной палаты Шарджи прошла на «ЭКСПО-2020» в Дубае. Президент ТПП Абдулла Султан Аль Оваис обсудил с Натальей Комаровой вопросы, на которые может влиять и в какой части работать в рамках своих полномочий его структура – в частности, это сферы воздушного сообщения, грузоперевозки, портовая деятельность, банковская сфера и другие.

«На площадке торгово-промышленной палаты мы ведем деятельность в таких направлениях, как «В2В», организация торговых, деловых миссий. В этой связи нам необходимо оценить в каком направлении мы можем двигаться совместно, какие товары и услуги Югра может представить на площадках ОАЭ. Мы готовы к сотрудничеству с автономным округом», – передает его слова департамент общественных и внешних связей Югры.

«Еще одной темой на встрече стал поиск площадок для продвижения продукции югорских производителей. Договорились о дальнейшем взаимодействии в этой сфере, обмене опытом, создании площадки на территории ОАЭ с представленными югорскими товарами», – отметила Наталья Комарова.

В частности, замгубернатора Югры Роман Генкель предложил коллегам из Шарджи оценить продукцию Югорского лесопромышленного холдинга, а также услуги сервисных предприятий и IT-компаний региона.

Абдулла Оваис поинтересовался – как Югра пережила и переживает ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Наталья Комарова рассказала о том, что крупный бизнес фактически не остановил свою работу, а в остальном округ разрабатывал защитные протоколы работы всех отраслей в зависимости от хода пандемии и самочувствия югорчан. «Желаем здоровья каждому жителю вашего региона. Желаем, чтобы 2022 год прошел в обычном режиме, а мы все вернулись к привычной жизни и привычному ведению бизнеса», – сказал Абдулла Оваис.