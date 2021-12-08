Югорчане соревнуются в креативных прыжках в сугроб

В Югре проходит конкурс по креативным прыжкам в сугроб. За самое необычное падение в снег победитель получит 50 тысяч рублей, но торопитесь – соревнование завершается уже завтра, 9 декабря.

Видео: https://vk.com/publicadmsurgut86

Для того, чтобы стать участником, необходимо снять прыжок на видео в замедленной съемке и разместить ролик на своей странице в Instagram c хештегом #вминуснаплюс. Важно, чтобы страница была открыта.

Победитель получит не только денежное вознаграждение – креативный прыжок в сугроб будет представлен командой КВН «Северяне» и показан на канале «Югра» в телемарафоне «Первые».