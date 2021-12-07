Лангепас возглавил рейтинг муниципалитетов ХМАО по числу жалоб от населения

Лангепас возглавил ТОП-5 городов и районов ХМАО по числу вопросов, жалоб и предложений от населения. За минувшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, от жителей этого города поступило больше всего жалоб среди муниципалитетов ХМАО – 182. Об этом сообщает региональный Центр управления регионом (ЦУР) на своих страницах в соцсетях.

На втором месте по числу обращений оказался Ханты-Мансийск – 129. От жителей Мегиона поступило 90 жалоб, Советского района – 75, Югорска – 49.

Чаще всего югорчане жаловались на введение QR-кодов о вакцинации (1 418 сообщений) и проблемы с отоплением (387). Также много жалоб поступило на трудности при записи к врачу (232) и на плохую уборку снега (149).