В Югре открылась вакансия с зарплатой от 300 тысяч рублей и командировками в Саудовскую Аравию

В ХМАО открылось свыше 300 вакансий с зарплатой от 150 тыс. руб. Об этом сообщает онлайн-платформа Headhunter.ru, эксперты которой проанализировали актуальные вакансии в регионе.

«Чаще всего вакансии с такой заработной платой встречаются в профессиональных сферах «Строительство, недвижимость», «Продажи» и «Рабочий персонал». Каждое второе предложение связано с вахтовым методом работы», - говорится в сообщении.

Самая дорогая из открытых в Югре вакансий – предложение для заместителя генерального директора по персоналу с зарплатой от 300 тыс. руб. Соискатели должны хорошо знать международное законодательство и английский язык. Плюсом будет опыт работы на международных строительных проектах и знание арабского языка. Работодатель предупреждает, что половину рабочего времени будут занимать командировки по РФ, в страны СНГ и Ближнего Востока, в частности, в Саудовскую Аравию.