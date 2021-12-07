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​В Югре водитель Hyundai получил травмы, улетев в кювет

За сутки на дорогах ХМАО пострадали два человека

​В Югре водитель Hyundai получил травмы, улетев в кювет
Госавтоинспекция ХМАО

За минувшие сутки, 6 декабря, на дорогах Югры произошло два ДТП с двумя пострадавшими. Одна из аварий случилась утром в понедельник на 33 км дороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 34-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате мужчина получил травмы.

Также за минувшие сутки госавтоинспекторы задержали трех водителей за вождение в пьяном виде, семерых– за отказ от медицинского освидетельствования и еще трех – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 79 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 17 – за нарушение требований к перевозке детей.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 183, комментариев: 0
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