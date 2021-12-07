За сутки в ХМАО от ковида умерли 9 человек

За минувшие сутки в Югре выявлено 220 новых заболевших коронавирусом в 20 муниципалитетах. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 39, Сургуте – 35 и Нефтеюганске – 31, сообщает окружной оперативный штаб.

На момент выявления у 190 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у пяти югорчан заболевание протекало бессимптомно. Состояние 150 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО зарегистрировано 9 летальных случаев от коронавируса. За весь период пандемии, по официальным данным, в округе от ковида умерли 1 787 человек. Вылечились за сутки 253 человека, за весь период пандемии – 84 098 югорчан.