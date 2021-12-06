Решение о режиме самоизоляции для непривитых в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе примут 7 декабря

Оперативный штаб Югры во вторник, 7 декабря, примет и озвучит решение об отмене или продлении режима самоизоляции для непривитых граждан в Нефтеюганске, Нягани, Урае и части Кондинского района. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

«Решение будет принято оперштабом во вторник», - коротко ответила представитель ведомства на соответствующий вопрос.

С 22 ноября в четырех муниципалитетах Югры действовал режим самоизоляции. Ограничения не касались только тех, кто привился от коронавируса или переболел и получил соответствующий документ. Главный санврач региона Майя Соловьева объяснила принятые меры ростом количества заболевших на этих территориях.

Срок действия режима, по постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой, завершился 5 декабря. В пресс-службах администраций муниципалитетов сообщили Ura.ru, что ограничения сняты.

«На данный момент постановлений для продления срока ограничений издано не было. Могу сказать, что после введения этих мер, в муниципалитете фиксируется устойчивое снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — отметил глава Кондинского района Андрей Мухин.