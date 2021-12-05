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​Депутат думы Мегиона Шамиль Даминов умер от коронавируса

В Мегионе из-за ковида скончался депутат Шамиль Даминов

​Депутат думы Мегиона Шамиль Даминов умер от коронавируса
Фото: instagram.com/deyneka_oleg_megion

Депутат думы Мегиона от КПРФ Шамиль Даминов скончался от коронавируса. Об этом 5 декабря сообщил на личной странице в инстаграме глава города Олег Дейнека.

«Сегодня ушел из жизни депутат Думы города седьмого созыва, член фракции политической партии КПРФ, общественник Шамиль Камильевич Даминов. Причиной смерти стала короновирусная инфекция», - написал Дейнека.

Шамилю Даминову было 66 лет. В Мегионе он работал с 1992 года. «В Мегион Шамиль Камильевич приехал в 1992 году по вызову Мегионской городской больницы в качестве медицинского специалиста врача-анестезиолога-реаниматолога и работал до 1995 года в Отделении анестезиологии и реанимации. С 1995 по 2000 годы возглавлял первый в Югре Мегионский хоспис. В 2001 году окончил юридический факультет Московского государственного социального университета и с этого времени работал адвокатом в Мегионе. С 2009 года начал активную общественную деятельность, сначала в качестве помощника депутата Думы Югры. С 2011 года по 2016 годы – член Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в г. Мегионе. В 2016 года возглавил Мегионскую городскую общественную организацию «Мегионский потребитель». В 2020 году став депутатом Думы города, принимал активное участие в решении вопросов местного значения, повышении качества жизни мегионцев, осуществлял защиту интересов избирателей. Как ветеран боевых действий в Афганистане, был отмечен правительственными наградами», - рассказал градоначальник.


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Сегодня в 19:00, просмотров: 242, комментариев: 0
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