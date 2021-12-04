Более 90 тысяч югорчан переболело коронавирусом за время пандемии

Коронавирус продолжает собирать урожай: за пятницу в Югре заболели 227 человек в 21 муниципалитете. Данные приводит оперштаб.

Как обычно, наибольшие цифры показывают крупнейшие города округа: в Нижневартовске — 44 случая заболевания, в Сургуте — 42.

С учетом свежих данных количество переболевших «короной» югорчан за все время пандемии составило 90 623 человека. Подавляющее большинство — 83 340 человек — выздоровели, 1 762 югорчанина не справились с болезнью и умерли. На сегодняшний день в округе зафиксирован 5 521 активный случай заболевания.