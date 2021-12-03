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​В Югре стартует операция «Ель»

В лесах Югры будут ловить ёлочных воров

​В Югре стартует операция «Ель»
Фото: vk.com/prirodnadzor

В Югре стартует операция «Ель-2021». Оперативно-профилактические мероприятия будут проводить сотрудники Природнадзора, полиции и лесничеств. Кроме того, будут организованы стационарные посты.

О незаконной рубке хвойных молодняков можно сообщить в аппарат Природнадзора Югры по адресу электронной почты prirodnadzor-ugra@admhmao.ru, в территориальные подразделения, а также через социальные сети.

В соответствии с действующим законодательством за незаконную рубку новогодних елей предусматривается административная и уголовная ответственность.
Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесам. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 225, комментариев: 0
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