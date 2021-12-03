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Наталья Комарова представит Югру на «Экспо–2020» в Дубае

Губернатор Югры улетает в Дубай на «Экспо-2020»

Наталья Комарова представит Югру на «Экспо–2020» в Дубае
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова с делегацией отправляется в Объединенные Арабские Эмираты, где стартовала всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2020». В число югорских делегатов вошли заместитель губернатора, руководители исполнительных органов государственной власти ХМАО, представители бизнес-сообщества и нефтегазодобывающих компаний, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В павильоне России 5 декабря пройдет день Югры, в ходе которого состоятся сессии «Югра – сердце нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы» и «Туризм и творческие возможности в Югре: откройте для себя неизведанную туристическую жемчужину Сибири», заседание инвестиционного клуба Югры», - говорится в сообщении.

Кроме того, югорчане примут участие в деловой сессии «Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий», а Наталья Комарова поделится опытом региона в развитии инвестполитики Югры на панельной дискуссии «Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества».

Выставка «Экспо-2020» - одно из крупнейших международных событий. В нем участвуют 192 страны. На протяжении шести месяцев проведения «Экспо-2020» в Дубае запланировано 10 тематических недель. Будут работать площадки, посвященные развитию культуры, общества, экологии, экономики, архитектуры, туризма и другим темам.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 98, комментариев: 0
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