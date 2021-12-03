За всю пандемию ​90 396 случаев заражения ковидом выявлено в Югре

90 396 случаев заражения ковидом подтверждено на территории ХМАО, по данным на 3 декабря. За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 19 муниципалитетах Югры. Суточный прирост заболевших – 232 человека. Лидируют по этому показателю Сургут (+40), Нижневартовск (+47) и Ханты-Мансийск (+24).

На момент выявления у 200 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Состояние 146 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев достигло 1 749 – за день умерли 15 пациентов. За сутки излечились 255 человек, за весь период пандемии – 83 084 югорчанина.