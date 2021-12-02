С начала пандемии в Югре выявили более 90 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 236 новых случаев коронавирусной инфекции в 21 муниципалитетах. Лидеры по приросту – Нижневартовск (54), Сургут (40) и Ханты-Мансийск (30). С начала пандемии в округе выявили более 90 тысяч подтвержденных случаев заболевания.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 38, с симптомами ОРВИ – 196, в бессимптомной форме заболевания – 2. Выздоровели за весь период пандемии – 82 829 человек», - сообщил оперштаб.

Число летальных исходов достигло – 1734. За прошедшие сутки скончалось 12 человек.