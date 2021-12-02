С начала года в ХМАО выявлено более 2 200 наркопреступлений

С начала 2021 года в Югре выявлено более 2 200 наркопреступлений, 85% из них являются тяжкими и особо тяжкими. Также в округе раскрыто 240 групповых преступлений и пресечена деятельность 6 ОПГ общей численностью 27 участников. Об этом сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по ХМАО – Югре Михаил Фадеев.

По его словам, сотрудники УКОН пресекли десять фактов легализации доходов, полученных от сбыта наркотиков, на общую сумму более 3,5 млн руб. Из незаконного оборота изъято более 94 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Михаил Фадеев также рассказал, что сотрудники полиции перекрыли 30 каналов ввоза наркотиков из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Ноябрьска, Московской и Свердловской областей. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела по фактам контрабандных поставок наркотиков из Италии, США и Украины.

Чаще всего на территории округа встречаются наркотики синтетического происхождения. Они в значительной степени вытеснили с нелегального рынка растительные гашиш и марихуану, а также героин и дезоморфин, уточнил глава УКОН.