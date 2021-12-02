Погорельцам в Нефтеюганске предложили психологическую помощь и продуктовые наборы, но не новый дом

Жители деревянного дома №13 в микрорайоне СУ-62 Нефтеюганска, где 28 ноября произошел пожар, вернутся туда после завершения ремонта. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай на встрече с жильцами дома.

Напомним, пожар в деревянном двухэтажном многоквартирном доме, ранее признанном аварийным, произошел 28 ноября. При пожаре пострадали трое взрослых и ребенок. Огонь повредил в подъезде лестницу и стены, частично потолок и чердачное помещение. Второй подъезд не пострадал.

«Поврежденный огнем подъезд восстановят до 25 декабря этого года, пока же жильцам предложили заселиться в маневренный фонд», - сообщили в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

Для получения временного жилья горожане должны написать заявление в департамент ЖКХ администрации города, пояснила Эльвира Бугай. Кроме того, пострадавшие могут получить единовременную материальную помощь, для этого необходимо подать документы в Управление социальной защиты населения по Нефтеюганску.

«Погорельцам готовы оказать психологическую помощь и выдать продуктовые наборы, для чего нужно обратиться в Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: 8А микрорайон, дом №14», - уточнили в мэрии.

По словам очевидцев, причиной пожара в бараке стал поджог детской коляски, которая стояла на лестничной клетке. В прокуратуре проводят проверку. «Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», - ранее сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.