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В Югре резко вырос спрос на удаленщиков

В ХМАО почти в семь раз выросло число предложений для дистанционной работы

В Югре резко вырос спрос на удаленщиков
Фото: pixabay.com

В ХМАО за минувший год почти в семь раз выросло число предложений для удаленной работы. Если в ноябре прошлого года в регионе было открыто 100 таких вакансий, то в ноябре текущего – уже 690. Об этом следует из исследования онлайн-платформы по поиску работы Headhanter, специалисты которой проанализировали вакансии ноября.

В целом в России в прошлом месяце было зафиксировано 86,6 тыс. предложений для удаленной работы. Это в четыре раза больше, чем в ноябре 2020 года.

Лидерами по количеству вакансий, предполагающих дистанционный формат занятости, в ноябре стали Москва (21%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (5%), Краснодарский край (4%), Республика Татарстан, Ростовская и Свердловская области (по 3%).

Чаще всего удаленный формат работы предлагают в сфере «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удаленку), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).


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Сегодня в 10:45, просмотров: 156, комментариев: 0
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