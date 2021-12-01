Двое тюменцев предстанут перед судом за похищение мужчины в Мегионе

Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Тюмени. Они обвиняются в незаконном проникновении в жилище и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемые входили в группу единомышленников, которые объединились для оказания помощи наркозависимым. К ним обратились родственники 37-летнего тюменца, временно проживающего в Мегионе. Они попросили доставить мужчину в реабилитационный центр Екатеринбурга.

«3 марта обвиняемые, ложно понимая интересы потерпевшего и его родственников, против воли мужчины проникли в его жилище, принудительно усадили в свой автомобиль и проследовали в направлении города Екатеринбург», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленники инсценировали затопление соседей квартиры, вынудив мужчину открыть им дверь. Зайдя в нее, они начали наносить потерпевшему телесные повреждения.

В полицию обратился прохожий, который увидел на улице, как мужчину помещают в автомобиль. Злоумышленников задержали сотрудники ДПС при подъезде к Лангепасу.

Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу.