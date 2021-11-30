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​«Можно назвать этот бюджет семейным» Депутаты думы Югры одобрили главный финансовый документ на 2022 год

Бюджет Югры на следующий год принят. Рассказываем о нем самое важное

​«Можно назвать этот бюджет семейным» Депутаты думы Югры одобрили главный финансовый документ на 2022 год
Фото admhmao.ru

Бюджет Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов принят. Дума Югры уверенным большинством поддержала главный финансовый документ, по которому регион будет жить в ближайшие годы. СИА-ПРЕСС рассмотрел основные параметры окружной казны.

«Объем доходов бюджета на 2022 год составляет 251,9 миллиарда рублей, на 2023 год – 260,4 миллиардов, 2024 год – 264,2 миллиарда рублей, – рассказала замгубернатора и директор регионального департамента финансов Вера Дюдина. – По отношению к 2021 году прогнозируется рост доходов бюджета автономного округа: в 2022 году – на 11,3 процентов, в 2023 году к 2022 году– 3,4 процента, в 2024 году к 2023 году – на 1,4 процента. Более 87 процентов поступлений общей доходной части бюджета обеспечивается налоговыми доходами».

При этом расходы бюджета будут такими: 285,5 млрд рублей в 2022 году, 294,4 млрд в 2023 году и 278,5 млрд в 2024 году. Таким образом, в ближайшие годы дефицит будет находиться на уровне 33,5 млрд, 33,9 млрд и 14,4 млрд рублей соответственно.

И доходы, и расходы, и дефицит бюджета рассчитаны исходя из положительных макроэкономических прогнозов для Югры. «Бюджет автономного округа сбалансирован с учетом требований бюджетного законодательства и принятых в Югре ограничений по уровню долговой нагрузки, что позволит региону оставаться в числе субъектов России с высокой долговой устойчивостью», – подчеркнула Вера Дюдина.

Стоит сказать, что бюджетная политика, которую придерживается Югра, получала похвалу даже от ведущего эксперта-регионалиста МГУ Натальи Зубаревич, которая в интервью СИА-ПРЕСС рассказывала о надежном и разумном подходе югорских властей к доходам и расходам окружной казны.

Выделим самые важные аспекты принятого бюджета.

«У нас традиционно бюджет социально ориентированный, 70 процентов – это расходы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, на демографическую ситуацию и так далее, – охарактеризовал документ председатель думы Югры Борис Хохряков. Можно назвать этот бюджет семейным бюджетом, потому что в пределах 40 процентов от общего количества средств выделяется на поддержание семьи, на то, чтобы больше мест для детей было в дошкольных учреждениях, школах. Чтобы создавались новые места в поликлиниках, в больницах для детей.

Радует то, что, наряду с тем, что мы в этом году выполнили все свои социальные обязательства, которые были заложены в бюджете 2021 года, они также заложены в бюджет будущего года. Это то, о чем сегодня Наталья Владимировна Комарова говорила во время своего послания. Но при этом мы не останавливаемся в развитии. Потому что порядка 40 млрд направлено на бюджет развития. Это и детские сады, и школы, и больницы, и строительство дорог, и так далее».

Важный пункт, учтенный в бюджете на 2022 год – индексация ряда выплат. В частности, уже с 1 января на 4 процента вырастут меры социальной поддержки, расходы на питание в учебных заведениях, а также на приобретение средств реабилитации для инвалидов. С 1 сентября на те же 4 процента повысятся стипендии для студентов, а с 1 октября – зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений. Расти будут доплаты педагогам за кураторство групп, социальные доплаты к пенсиям, а также выплаты Югорского материнского капитала, межбюджетные трансферты муниципалитетам на решение задач, в том числе, прописанных в нацпроектах.

«Сегодня, когда в стране продолжается активная работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вопросы здравоохранения постоянно находятся на повестке дня. И это находит свое отражение в бюджете автономного округа, – отметил депутат думы Югры Николай Ташланов. – Ассигнования на реализацию госпрограммы «Современное здравоохранение» только на 2022 год увеличены и составляют более 70 млрд. рублей. Значительная часть средств будет направлена дальнейшее развитие системы медико-санитарной помощи и модернизацию первичного звена, комплексные программы по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний».

Окружное правительство построит 24 новых объекта здравоохранения, из них 20 – это организации первичного звена в Югорске, Березовском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах. В Сургуте начнется стройка бюро судебно-медицинской экспертизы и новой станции переливания крови и скорой помощи. На выплаты по сургутскому перинатальному центру, возведенному по государственно-частному партнерству, предусмотрены примерно 2,3 млрд рублей ежегодно. Кроме того, в бюджете учтены повышенные выплаты для медиков, которые на передовой борются с коронавирусом.

«Важно отметить, что бюджетная политика Югры в сфере здравоохранения направлена на повышение качества и эффективности государственной медицинской помощи, предоставляемой населению. Сегодня очень много делается для того, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому вопросы, связанные со здоровьем человека, являлись одними из приоритетных при формировании регионального бюджета», – резюмировал Николай Ташланов.

В региональных проектах, запланированных до 2024 года, 28,1 процента из общего объема средств выделено на «Региональную и местную дорожную сеть», 25,1 процента – «Финансовую поддержку семей при рождении детей», 14,6 процента – «Современной школе», 10 процентов – «Обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Если же говорить не о программах, а «больших» (действительно больших) цифрах, то три кита, на котором стоит бюджет Югры: образование (86,5 млрд рублей), социальная политика (57,8 млрд рублей) и здравоохранение (52,4 млрд рублей).

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Михаил Сердюк подчеркнул, что предложенный на рассмотрение депутатам бюджет сбалансированный и отлично проработанный: «Спасибо правительству Югры за столь щепетильный и всеобъемлющий подход».


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Сегодня в 19:54, просмотров: 74, комментариев: 0
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