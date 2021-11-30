Губернатор ХМАО предложила бесплатно сдавать ПЦР-тест контактным лицам и жителям эпидемических очагов

В Югре расширили перечень тех людей, которые могут бесплатно сдать ПЦР-тест. Так, исходя из предложения губернатора округа Натальи Комаровой, помимо лиц с явными признаками заболевания, сдать анализ на коронавирус могут контактные и живущие в эпидемических очагах.

«Поручаю департаменту здравоохранения рассмотреть необходимость дополнения перечня случаев, при которых проведение исследований на наличие коронавируса методом ПЦР осуществляется за счет бюджета ХМАО. Включая проведение указанных обследований в эпидемических очагах, бытовых или семейных, а также контактировавших с больными», — заявила глава региона.