Губернатор Югры предложила ввести проверку QR-кодов у посетителей торговых центров

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что сомневается в системе QR-кодов, которую ввели для пропуска в торговые центры. По мнению главы региона, которое она высказала во время заседания оперативного штаба, меру необходимо доработать.

«Вот, например, торговый центр. Люди заходят. Возможно, им напомнят, что нужен QR-код. Но на больших площадях одновременно находятся сотни людей с неизвестным статусом, потому что проверка подтверждения статуса только когда люди входят в конкретный магазин. А в чем тогда смысл?» — спросила у своих заместителей Комарова.

Замгубернатора Роман Генкель пояснил, что на территории ТЦ есть ряд мест, куда югорчане могут ходить без предъявления QR-кодов – например, продовольственные магазины, аптеки, пункты вакцинации. Однако глава региона осталась непреклонной и поручила найти возможность регламентировать проверку QR-кодов в торговых центрах.