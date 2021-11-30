Прожиточный минимум для пенсионеров в Югре увеличится на 44 рубля

Правительство Югры увеличит прожиточный минимум для детей и пенсионеров на 2022 год. Согласно проекту постановления, прожиточный минимум для пенсионеров вырастет на 44 руб. в месяц – до 14 606 руб. Для детей сумма увеличится на 244 руб. – до 16 958 руб.

В третьем квартале 2021 года величина прожиточного минимума в Югре на душу населения составила 16 306 руб., для трудоспособного населения — 17 544 руб., для пенсионеров — 13 242 руб., для детей — 16 407 руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции. Исходя из его предложения, прожиточный минимум вырастет на 1 тыс. руб. — до 12 654 рублей в месяц, МРОТ увеличится примерно на 1 100 руб. — до 13 890 руб. в месяц.