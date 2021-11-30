В Югре операторы понизили цены на отдельные виды топлива

В Югре за минувшую неделю зафиксировано снижение цен на отдельные виды топлива. Самое большое падение в стоимости зафиксировано в Ханты-Мансийске. На АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» цена АИ-95 понизилась на 1,6 руб. до 50,05 руб. за литр. При этом стоимость АИ-92, напротив, выросла на 35 копеек до 48,4 руб. за литр. А цена за литр ДТ увеличилась до 56,99 рублей. Также подешевело топливо в Сургуте. На АЗС «Эталон» цена на АИ-95 упала на 65 копеек до 49,5 руб. за литр.

«В целом по итогам еженедельного опроса топливных операторов тренд на повышение стоимости топлива продолжается», - отмечают в Агентстве нефтегазовой информации.

Так, в Нижневартовске и в Сургуте на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 40 копеек подорожал АИ-95 – до 51,8 руб. за литр. На АИ-92 цена поднялась на 35 копеек до 48,4 руб. за литр. Дизтопливо на этих АЗС стоит почти 57 руб., подорожание составило 1 руб.