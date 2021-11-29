16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9818   EUR  84,4820  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Utair запускает новые субсидируемые авиамаршруты

Рейсы в Тобольск из Сургута и Нижневартовска включены в программу субсидирования

Utair запускает новые субсидируемые авиамаршруты
utair.ru

Авиарейсы из Сургута и Нижневартовска в новый аэропорт Тобольска включены в программу субсидирования региональных перевозок. Utair запустит эти авиамаршруты с 2022 года. Полеты будут выполняться трижды в неделю по каждому направлению. Пассажиры полетят на самолетах ATR 72.

«Благодаря многолетней системной политике по запуску маршрутов в Западной Сибири Utair получил от авиационных властей субсидии на выполнение рейсов из Сургута и Нижневартовска, — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. - Прямые рейсы улучшат транспортную доступность Югры и дадут жителям округа возможность быстро и с комфортом добраться до Тобольска».

Ранее стало известно, что аэропорт «Ремезов» в Тобольске увеличит в 2022 году число направлений полетов, а количество рейсов вырастет до 26 в неделю. В частности, ожидается запуск рейсов в Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 17:25, просмотров: 245, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 1208
  2. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 1193
  3. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 686
  4. ​В Югре нашли замену бизнес-омбудсмену Николаю Евлахову 548
  5. Во всех муниципалитетах Югры выявлены новые случаи заболевания ковидом 536
  6. ​Рудион обозрела XXIII 474
  7. ​Жители Сургута должны пополнить местный бюджет на 830 миллионов рублей 471
  8. В югорском городе мужчина застрелил собаку на улице 465
  9. Власти Сургутского района планируют приобретать служебное жилье для приезжих специалистов 460
  10. «Лексус» и «Киа» столкнулись в Сургуте накануне: два человека пострадали 458
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 4253
  2. «Спасибо, хоть не газетой залепили». Нижневартовский депутат утеплил остановку куском фанеры 3613
  3. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3430
  4. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3320
  5. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 2934
  6. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 2850
  7. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2801
  8. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 2603
  9. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2561
  10. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 2457
  1. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 11191
  2. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 9848
  3. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9641
  4. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9641
  5. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 8969
  6. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 8965
  7. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 8469
  8. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 7965
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7537
  10. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 7286

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика