За минувшие выходные в ХМАО зарегистрировано 19 фактов онлайн-мошенничества

Югорчане не перестают радовать мошенников денежными подарками. За минувшие выходные жители ХМАО перечислили онлайн-аферистам свыше 11 млн руб. Всего зарегистрировано 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жертвами аферистов стали жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Когалыма, Нягани, Нефтеюганского и Сургутского районов.

Так, в Нижневартовске 74-летний пенсионер перечислил мошеннику 20 тыс. руб. якобы за блокировку несанкционированной операции в интернет-магазине. В Нефтеюганске 26-летняя девушка, решившая купить искусственную ель в Инстаграме, потеряла 15 тыс. руб. А 18-летняя студентка из Ханты-Мансийска лишилась 24 тыс. руб. при покупке авиабилетов на сайте, в достоверности которого она не убедилась.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - отметили в УМВД по ХМАО.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2021 года жители ХМАО потеряли свыше 600 млн рублей в результате общения с мошенниками. Для сравнения, за весь 2020 год аферисты украли у югорчан 500 млн руб.