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Югра вошла в десятку самых развитых регионов России

Регионы «тюменской матрешки» признаны самыми развитыми в стране

Югра вошла в десятку самых развитых регионов России
yandex.ru

Югра, Ямал и Тюменская область вошли в десятку самых социально-экономически развитых субъектов России. Об этом следует из рейтинга положения регионов в первой половине 2021 года, подготовленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), пишут «Известия».

Первые места в рейтинге заняли Москва, ЯНАО и Тюменская область. Югра заняла четвертое место. В десятку сильнейших субъектов также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская области, Челябинская область, Якутия, Курская область и Приморский край. Всего в рейтинг аналитики включили 33 субъекта.

Исследование состоит из двух блоков — социально-экономического и экономического. Они включают в себя девять первичных рейтингов, в том числе по размерам средней зарплаты и прожиточного минимума, по индексу промышленного производства, по динамике начисленного НДС.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 236, комментариев: 0
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