Должность бизнес-омбудсмена ХМАО займет сопредседатель реготделения «Деловой России»

Должность уполномоченного по правам предпринимателей ХМАО займет сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Ирина Каск. Ее кандидатуру согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ирина Каск сменит на этом посту Николая Евлахова, сообщил СИА ПРЕСС осведомленный источник.

По его данным, кандидатуру Ирины Каск представила губернатор Югры Наталья Комарова. Официальное назначение пройдет сегодня в понедельник.

Ирина Каск является сопредседателем Ханты-мансийского регионального отделения «Деловой России». Также она возглавляет ООО «Альтернатива-Центр» в Нефтеюганске.