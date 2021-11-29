16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5873   EUR  84,9526  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Во всех муниципалитетах Югры выявлены новые случаи заболевания ковидом

За сутки от коронавируса скончалось 10 югорчан

Во всех муниципалитетах Югры выявлены новые случаи заболевания ковидом
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены во всех муниципалитетах Югры. Суточный прирост заболевших – 232 человек. Лидируют по этому показателю Сургут (+41), Нижневартовск (+40) и Нефтеюганск (+20).

На момент выявления у 212 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Состояние 160 пациентов тяжелое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев достигло 1 694 – за сутки умерли 10 человек. Сейчас лечение продолжают 5 694 пациент. За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии – 82 068 югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:42, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Юному вартовчанину с ДЦП врачи помогают вернуть возможность ходить 1188
  2. За 2021 год в Сургуте 428 семей смогли переехать из аварийного жилья 1118
  3. Югорчане могут помочь собрать подарки для детей Сирии и Донбасса 1111
  4. Эксперты ВОЗ заявили, что нынешние ПЦР-тесты способны выявить омикрон-штамм ковида 1052
  5. Во всех муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения ковидом 1046
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 956
  7. ​Шоу не кончается 811
  8. Хантымансийцы обнаружили заваленный пакетами мусорный контейнер: после жалоб отходы вывезли 735
  9. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 696
  10. Смотри под ноги // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 510
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7124
  2. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 3838
  3. «Спасибо, хоть не газетой залепили». Нижневартовский депутат утеплил остановку куском фанеры 3537
  4. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3354
  5. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3268
  6. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 2832
  7. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 2820
  8. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2737
  9. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2537
  10. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 2498
  1. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 11349
  2. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 11177
  3. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 9779
  4. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9578
  5. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9576
  6. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 8901
  7. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 8878
  8. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 8384
  9. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 7896
  10. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7533

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика